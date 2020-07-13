Нижнетагильская прокуратура проверит Левихинский рудник после разлива «кислотных рек»

В Министерстве природных ресурсов региона заявили, что они также обращались в разные ведомства с просьбой признать рудник подлежащим ликвидации с использованием мер безопасности. Однако в ведомстве отметили, что пока Левихинский рудник — это предприятие федерального значения. В нем есть запасы полезных ископаемых и драг металла. Соответственно, проводить его ликвидацию — нецелесообразно.