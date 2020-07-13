Нижнетагильская прокуратура проверит Левихинский рудник после разлива «кислотных рек»

Posted 13 июля 2020, 09:43
Published 13 июля 2020, 09:43
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
По ее словам, в ходе проверки будут взяты пробы воды и грунта, а также будет уточнено, насколько эффективно выполняется работа по нейтрализации шахтных вод, за которые отвечает ГКУ «Уралмоноцит».
Она отметила, что ситуация давно на контроле областной прокуратуры и проверки проводились неоднократно. Кроме того, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вносилось предписание с рекомендацией увеличения финансирования работ по нейтрализации шахтных вод.
По данным «Уралмоноцита», нейтрализуется около семи миллиардов вод. При этом дополнительно было выделено 26 миллионов рублей.
В ходе проверки также будет выяснено, насколько эффективно используются средства, а также достаточно ли их для устранения экологической проблемы.
В Министерстве природных ресурсов региона заявили, что они также обращались в разные ведомства с просьбой признать рудник подлежащим ликвидации с использованием мер безопасности. Однако в ведомстве отметили, что пока Левихинский рудник — это предприятие федерального значения. В нем есть запасы полезных ископаемых и драг металла. Соответственно, проводить его ликвидацию — нецелесообразно.
Ранее в «Инстаграме» блогера под ником Zamkad_life была опубликована серия снимков с Левихинского рудника, которые были сделаны с высоты птичьего полета. На кадрах видно, как многочисленные ручьи, вытекшие из шахт — загрязняют природу.