Стали известны кандидаты на довыборы в гордуму Нижнего Тагила

Довыборы в гордуму пройдут в сентябре. Шамшуров будет участвовать в выборах по округу № 10, который граничит со школой № 3. Ранее этот округ представлял Андрей Обельчак. По словам председателя думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонида Мартюшёва, в 2017 году Сергей Шамшуров шёл по списку партии третьим, тогда в думу попали два человека.