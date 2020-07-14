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Posted 14 июля 2020, 11:45

Published 14 июля 2020, 11:45

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Большую часть ремонта мемориала на тагильском кладбище планируют закончить к осени

14 июля 2020, 11:45
Облицовку стен, замену плитки, а также установку внутреннего ограждения братской могилы мемориала, расположенного на Центральном кладбище Нижнего Тагила, планируется завершить к сентябрю, пишет «Тагильский рабочий».

А в 2021 году планируется заменить освещение и ограждение для всего мемориала.

На объекте прошло рабочее совещание при участии заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова.

На территории мемориала уже убрали большую часть плитки и облицовку постамента «Родина-мать». Вокруг мемориала планируется выложить вибропресованную плитку, которая является современным материалом. Подрядчики утверждают, что она более надежная, долговечная и эстетичная.

Облицовка постамента будет выполнена из полированного гранита. Ранее использован был бетон, который уже стал негодным. Большинство дефектов старой облицовки исправляли штукатуркой.

Фигуру «Родины-матери» ремонтировать не планируется. Она находится в хорошем состоянии, так как ее регулярно пропитывали влагоотталкивающим материалом. Однако, когда стела будет закончена, к работе присоединятся реставраторы. Они очистят памятник, покрасят и снова нанесут пропитку.

Кроме того, выяснилось, что пилоны с именами павших воинов расположены не на одном уровне, а потому было решено их отсоединить от основного монумента и сделать подливку для выравнивания.

Напомним, ремонтом мемориала занимается ООО ГК «Уралстройкомплекс». Согласно данным сайта госзакупок, конечная стоимость контракта составила 32,6 миллиона рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Кладбище#Мемориал
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