Большую часть ремонта мемориала на тагильском кладбище планируют закончить к осени

Фигуру «Родины-матери» ремонтировать не планируется. Она находится в хорошем состоянии, так как ее регулярно пропитывали влагоотталкивающим материалом. Однако, когда стела будет закончена, к работе присоединятся реставраторы. Они очистят памятник, покрасят и снова нанесут пропитку.