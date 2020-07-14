tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2020, 04:18

Published 14 июля 2020, 04:18

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Для въезжающих в Россию отменят двухнедельный карантин из-за коронавируса

14 июля 2020, 04:18
Сюжет
Коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому с 15 июля отменяется двухнедельная изоляция граждан, въезжающих в Россию, сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации

Постановление гласит о том, что иностранным гражданам и соотечественникам нужно будет за три дня до прибытия в Россию предъявить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

В случае, если такая справка отсутствует, гражданам дадут три дня на обследование. Если тест покажет положительный результат на COVID-19, то по приезду в Россию, гражданам придется изолироваться в месте проживания до полного выздоровления.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возможном возобновлении международного воздушного сообщения 15 июля с государствами, в которых наблюдается наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка.

#Общество#Коронавирус#Россия#Авиасообщение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика