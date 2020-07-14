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Posted 14 июля 2020, 15:52

Published 14 июля 2020, 15:52

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Тагильчан приглашают к участию в конкурсе на лучший веломаршрут и велопарковку

14 июля 2020, 15:52
В Нижнем Тагиле Центр развития туризма проводит конкурс на лучшую велопарковку и лучший велосипедный маршрут.

Заявки для участия в конкурсе можно подать до 2 августа. В рамках конкурса тагильчане могут предложить свой проект велопарковки или маршрута, по которому можно ездить на велосипеде. В Центре развития туризма отметили, что лучшие проекты могут быть реализованы. Однако есть условия: парковка должна быть удобной, простой в изготовлении, но надежной. Также необходимо разработать дизайн, который впишется в городскую среду. Работы принимаются в виде отсканированного эскиза или чертежа, рисунка или 3d-модели из компьютерной программы.

Веломаршрут необходимо проложить по необычным местам Нижнего Тагила. Он должен быть безопасным. Работы будет оценивать жюри, также будет организовано народное голосование. Победителей объявят 11 августа.

#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Велосипед
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