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Posted 14 июля 2020, 06:15

Published 14 июля 2020, 06:15

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина облил бензином и поджог своего начальника

14 июля 2020, 06:15
Утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который поджог своего руководителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 14 сентября прошлого года в переулке Базовом Екатеринбурга, когда потерпевший привез на место покоса травы вдоль дороги ранее судимого мужчину 1990 года рождения и еще несколько нанятых для этого разнорабочих.

Однако обвиняемый распивал спиртные напитки в рабочее время. Далее между потерпевшим, который являлся непосредственным начальником обвиняемого, и нетрезвым рабочим произошел конфликт, в следствие которого разнорабочий принял решение убить своего нанимателя. Нетрезвый мужчина взял канистру с горючей жидкостью, предназначенной для заправки бензиновых газонокосилок, после чего облил ей потерпевшего, тротуар и автомобиль «Газель», на котором рабочие приехали на производственное задание. Далее обвиняемый поджог жидкость.

В результате данного преступления потерпевший получил 80% ожогов тела, после чего через несколько дней скончался в городской больнице.

Обвиняемому инкриминируются пункты «д, е» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком на 20 лет, либо пожизненное заключение.

#Общество#Новости УрФО#Поджог#Жестокость#Преступления#Екатеринбург
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