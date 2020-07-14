В Екатеринбурге нетрезвый мужчина облил бензином и поджог своего начальника

Однако обвиняемый распивал спиртные напитки в рабочее время. Далее между потерпевшим, который являлся непосредственным начальником обвиняемого, и нетрезвым рабочим произошел конфликт, в следствие которого разнорабочий принял решение убить своего нанимателя. Нетрезвый мужчина взял канистру с горючей жидкостью, предназначенной для заправки бензиновых газонокосилок, после чего облил ей потерпевшего, тротуар и автомобиль «Газель», на котором рабочие приехали на производственное задание. Далее обвиняемый поджог жидкость.