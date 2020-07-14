Вырубить: в Нижнем Тагиле 12 деревьев угрожают авариями на газопроводе

Posted 14 июля 2020, 09:21
Published 14 июля 2020, 09:21
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Разрешено вырубить 12 деревьев, а также убрать поросли без оплаты восстановительной стоимости в охранной зоне подземного и надземного газопровода.
Так, в разных районах города планируется убрать четыре березы, две яблони, шесть тополей, а также поросли различных пород деревьев. Кроме того, исполнитель должен утилизировать порубочные останки и восстановить нарушенное благоустройство участков в зоне вырубки.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по горхозяйству и строительству Егора Копысова.
Ранее было подписано постановление о вырубке 188 деревьев ГКУ «Управление автомобильных дорог» на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Восстановительная стоимость, подлежащая уплате в бюджет, составила более 1,8 миллиона рублей.