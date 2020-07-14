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Posted 14 июля 2020, 09:21

Published 14 июля 2020, 09:21

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Вырубить: в Нижнем Тагиле 12 деревьев угрожают авариями на газопроводе

14 июля 2020, 09:21
АО «ГАЗЭКС» получило разрешение на снос зеленых насаждений, которые расположены в охранной зоне подземного и надземного газопровода на территории Нижнего Тагила во избежание возникновения аварийной ситуации. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэрии.

Разрешено вырубить 12 деревьев, а также убрать поросли без оплаты восстановительной стоимости в охранной зоне подземного и надземного газопровода.

Так, в разных районах города планируется убрать четыре березы, две яблони, шесть тополей, а также поросли различных пород деревьев. Кроме того, исполнитель должен утилизировать порубочные останки и восстановить нарушенное благоустройство участков в зоне вырубки.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по горхозяйству и строительству Егора Копысова.

Ранее было подписано постановление о вырубке 188 деревьев ГКУ «Управление автомобильных дорог» на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Восстановительная стоимость, подлежащая уплате в бюджет, составила более 1,8 миллиона рублей.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Деревья#ГАЗЭКС#Вырубка
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