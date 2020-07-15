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Posted 15 июля 2020, 17:06

Published 15 июля 2020, 17:06

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Более трех тысяч преступлений зарегистрировано в Нижнем Тагиле и ГГО за шесть месяцев

15 июля 2020, 17:06
В Нижнем Тагиле и ГГО за прошедшие полгода зарегистрировали 3430 преступлений. При этом раскрываемость составляет 62,9%. Об этом рассказал начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Впервые за 10 лет подразделения работали в условиях роста преступности (6,9%). Также полковник Абдулкадыров отметил, что на высоком уровне остается раскрываемость преступлений, находящихся, на ежедневном контроле руководителя МУ. По его словам, раскрываемость умышленных убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью составляет 100%, разбоев - 100%, грабежей – 97,1%, квартирных краж – 73,2%, краж автотранспорта – 66,7%, раскрыты все угоны автотранспорта.

Представитель МВД отметил, что растет число мошенничеств в информационной сфере. С начала 2020 года рост этих преступлений составил 14,2% (451 преступление). В половину возросло число уголовных дел, которые возбудили по фактам краж денег через эту сферу.

Кроме того, за прошедшие полгода полицейские выявили 542 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, пресекли деятельность шести наркопритонов, изъяли больше восьми килограммов наркотиков и 60 килограммов прекурсоров для изготовления наркотических веществ.

#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Ибрагим Абдулкадыров#Раскрываемость#Преступления
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