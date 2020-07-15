Еще три детских лагеря Нижнего Тагила примут детей на первую смену

Posted 15 июля 2020, 13:41
Published 15 июля 2020, 13:41
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Это лагеря «Уральский огонек», «Антоновский» и «Звонкие голоса». В то же время пройдет приемка ЗОЛ «Солнечный». Решение об открытии первой смены в нем состоится немного позднее.
По данным заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова, с 7 июля уже начал свою работу ДОЛ «Звездный», а также ЗОЛ «Золотой луг».
Учреждения приняли 130 и 94 ребенка соответственно.
Валерий Суров рассказал, что учреждения работают в режиме обсервации. Длительность смены составляет 14 дней, а воспитатели и дети не покидают территорию лагеря. Кроме того, родители не навещают детей.
Отмечается, что трижды в день каждому ребенку и персоналу измеряется температура и проводится осмотр. В каждом корпусе и комнате есть антибактериальные коврики, специальные облучатели и рециркуляторы.
Что касается плана мероприятий, то он скорректирован. Проведение их разрешается в группах не больше 12-14 человек, а большие праздники можно проводить только на открытой местности с соблюдением социальной дистанции.