На Урале вынесен приговор полицейским за изнасилование девушки в патрульной машине

Posted 15 июля 2020, 10:44
Published 15 июля 2020, 10:44
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов проведут шесть лет в тюрьме, а Вадим Мустафин — шесть с половиной лет. Всех обвиняемых отправят в колонию общего режима.
Адвокат полицейских сообщает, что они будут обжаловать приговор.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что по итогам проведенной проверки был подписан приказ с жесткими мерами реагирования на эту ситуацию. Все трое полицейских уволены из органов МВД, три должностных лица переведены в нижестоящие должности, еще восьми — предупреждены о неполном служебном соответствии, являющимся одной из наиболее суровых мер, за которой следует увольнение.
Кроме того, в приказ о привлечении к ответственности за допущенное ЧП с личным составом были включены три представителя регионального главка МВД. Что касается самих работников ППС, то они давно уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и теперь понесут предусмотренную законом уголовную ответственность,отметил полковник Горелых.
Напомним, инцидент произошел 18 августа минувшего года. Тогда, по версии следствия, уроженку Казахстана задержали сотрудники ППС, силой посадили в служебный автомобиль, а затем увезли в гаражный кооператив, где по очереди насиловали.