На Урале вынесен приговор полицейским за изнасилование девушки в патрульной машине

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что по итогам проведенной проверки был подписан приказ с жесткими мерами реагирования на эту ситуацию. Все трое полицейских уволены из органов МВД, три должностных лица переведены в нижестоящие должности, еще восьми — предупреждены о неполном служебном соответствии, являющимся одной из наиболее суровых мер, за которой следует увольнение.