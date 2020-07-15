tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2020, 10:44

Published 15 июля 2020, 10:44

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

На Урале вынесен приговор полицейским за изнасилование девушки в патрульной машине

15 июля 2020, 10:44
Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Александр Тараненко огласил приговор трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле, сообщает E1.RU.

Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов проведут шесть лет в тюрьме, а Вадим Мустафин — шесть с половиной лет. Всех обвиняемых отправят в колонию общего режима.

Адвокат полицейских сообщает, что они будут обжаловать приговор.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что по итогам проведенной проверки был подписан приказ с жесткими мерами реагирования на эту ситуацию. Все трое полицейских уволены из органов МВД, три должностных лица переведены в нижестоящие должности, еще восьми — предупреждены о неполном служебном соответствии, являющимся одной из наиболее суровых мер, за которой следует увольнение.

Кроме того, в приказ о привлечении к ответственности за допущенное ЧП с личным составом были включены три представителя регионального главка МВД. Что касается самих работников ППС, то они давно уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и теперь понесут предусмотренную законом уголовную ответственность,отметил полковник Горелых.

Напомним, инцидент произошел 18 августа минувшего года. Тогда, по версии следствия, уроженку Казахстана задержали сотрудники ППС, силой посадили в служебный автомобиль, а затем увезли в гаражный кооператив, где по очереди насиловали.

#Общество#Новости УрФО#Полицейские#Изнасилование#Преступление#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика