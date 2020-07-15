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Posted 15 июля 2020, 14:11

Published 15 июля 2020, 14:11

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В Нижнем Тагиле передано в суд дело банды, оформившей фиктивных ДТП на 2,1 млн рублей

15 июля 2020, 14:11
В Нижнем Тагиле перед судом предстанут члены организованной группы и их сообщники, обвиняемые в мошенничестве в сфере страхования на сумму свыше 2,1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следователи выяснили, что местная жительница организовала банду, которая занималась приобретением автомобилей и использованием их в инсценировках ДТП. Злоумышленники подыскивали водителей, которым предлагали за деньги принять участие в фиктивных авариях.

Предварительно подготовившись, участники преступной группы инсценировали ДТП и фотографировали место происшествия. Затем они обращались в ГИБДД. Для получения документов, которые передавали в страховую компанию для получения выплаты.

После получения страховой выплаты, денежные средства распределялись организатором между членами банды. По уголовному делу проходят 13 человек, потерпевшими признаны три страховые компании, которые понесли ущерб в размере 2,1 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.

#Общество#Нижний Тагил#ДТП#Суд#Страховка#Банда
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