В Нижнем Тагиле передано в суд дело банды, оформившей фиктивных ДТП на 2,1 млн рублей

Posted 15 июля 2020, 14:11
Published 15 июля 2020, 14:11
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Следователи выяснили, что местная жительница организовала банду, которая занималась приобретением автомобилей и использованием их в инсценировках ДТП. Злоумышленники подыскивали водителей, которым предлагали за деньги принять участие в фиктивных авариях.
Предварительно подготовившись, участники преступной группы инсценировали ДТП и фотографировали место происшествия. Затем они обращались в ГИБДД. Для получения документов, которые передавали в страховую компанию для получения выплаты.
После получения страховой выплаты, денежные средства распределялись организатором между членами банды. По уголовному делу проходят 13 человек, потерпевшими признаны три страховые компании, которые понесли ущерб в размере 2,1 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.