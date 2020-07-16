В ГУФСИН прокомментировали заявление заключенной о мошенничестве в ИК Нижнего Тагила

Без получения зарплаты осужденные привлекаются к работам по благоустройству, делается это в свободное для заключенных время. Кроме того, в швейных цехах работает система вентиляции для очистки воздуха, а, по данным медработников учреждения, никто не жаловался на обмороки. Питание в исправительном учреждении организовано в соответствии с законодательством.