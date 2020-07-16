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Posted 16 июля 2020, 15:04

Published 16 июля 2020, 15:04

Modified 29 ноября 2024, 17:32

Updated 29 ноября 2024, 17:32

В ГУФСИН прокомментировали заявление заключенной о мошенничестве в ИК Нижнего Тагила

В ГУФСИН прокомментировали заявление заключенной о мошенничестве в ИК Нижнего Тагила

16 июля 2020, 15:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В ГУФСИН прокомментировали информацию о том, что заключенные обвиняют руководство ИК-6 Нижнего Тагила в мошенничестве.

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН, женщина, которая заявила о фактах мошенничества, поступила в ИК недавно и пока не трудоустроена, поскольку ее документы находятся на замене. С жалобами к администрации ИК она не обращалась.

Также там отметили, что осужденные колонии, получающие зарплату, и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены.

Без получения зарплаты осужденные привлекаются к работам по благоустройству, делается это в свободное для заключенных время. Кроме того, в швейных цехах работает система вентиляции для очистки воздуха, а, по данным медработников учреждения, никто не жаловался на обмороки. Питание в исправительном учреждении организовано в соответствии с законодательством.

Также в ГУФСИН рассказали, что беременная заключенная, о которой также упоминалось ранее, находится в декретном отпуске. Она не имеет претензий к руководству ИК, наличие заработной платы в 40 тысяч рублей у осужденных, работающих на швейном производстве исправительного учреждения в Березняках отрицает.

Напомним, что заключенная из ИК-6 заявила о фактах мошенничества, плохом питании, отсутствии вентиляции в швейных цехах и обмороках среди заключенных.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Колония#Исправительная колония
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