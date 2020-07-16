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Posted 16 июля 2020, 16:47

Published 16 июля 2020, 16:47

Modified 19 августа 2024, 22:33

Updated 19 августа 2024, 22:33

В Нижнем Тагиле на пруду утонул плававший на матрасе семилетний мальчик

В Нижнем Тагиле на пруду утонул плававший на матрасе семилетний мальчик

16 июля 2020, 16:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Вечером 16 июля в Нижнем Тагиле на пруду в центре города утонул семилетний ребенок. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как пояснили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции привлекались для поисков ребенка. Было установлено, что мама отдыхала на пляже вместе с двумя своими детьми и еще одним ребенком. Девочки плавали с нарукавниками, мальчик плавал на матрасе. Мама в какой-то момент отвлеклась, затем увидела пустой матрас. Женщина попыталась своими силами отыскать мальчика, но этого сделать не удалось и она обратилась в полицию. Когда на месте работали сотрудники полиции и МЧС, кто-то из детей обнаружил тело мальчика. Семья проживает на Вагонке, ранее не попадала в поле зрения полиции.

В МВД в очередной раз предупреждают жителей города о соблюдении безопасности на воде.

Профилактические рейды проводят сотрудники полиции, МЧС. Мы напоминаем о том, что нужно соблюдать правила, наблюдать за своими детьми, выбирать места для безопасного купания, пояснили в пресс-службе.

С наступлением аномальной жары, участились случаи нечастных случаев на воде. Вчера на Тагильском пруду отдыхающие вытащили мужчину из воды и оказали ему первую помощь. По данным МЧС, с начала лета в Свердловской области утонули 10 детей.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ребенок#Утонул
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