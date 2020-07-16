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Posted 16 июля 2020, 18:11

Published 16 июля 2020, 18:11

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле за ГДДЮТ бушует мощный пожар недалеко от заправки

16 июля 2020, 18:11
Возгорание произошло 16 июля около 22.00 на улице Лодочной недалеко от дома с «маяком».

Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, недалеко от ГДДЮТ загорелись жилые дома.

Было что-то вроде взрыва. Проехали три пожарных машины, позже скорая, ещё позже полиция, рассказывают очевидцы.

Пожар видно с набережной Тагильского пруда.

Пожар в частном секторе на ул. Лодочной. По предварительным данным, один дом сгорел, второй — повреждён. На месте работает служба пожаротушения 9 пожарно-спасательного отряда и дознаватель. Причина пожара устанавливается, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

Подробности будут известны позднее.

6 июля в этом районе рядом с «маяком» также произошел пожар. Тогда горел деревянный дом на улице Береговая.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожар#Дом
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