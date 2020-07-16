В Нижнем Тагиле за ГДДЮТ бушует мощный пожар недалеко от заправки

Возгорание произошло 16 июля около 22.00 на улице Лодочной недалеко от дома с «маяком».

Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, недалеко от ГДДЮТ загорелись жилые дома. Было что-то вроде взрыва. Проехали три пожарных машины, позже скорая, ещё позже полиция, рассказывают очевидцы. Пожар видно с набережной Тагильского пруда. Пожар в частном секторе на ул. Лодочной. По предварительным данным, один дом сгорел, второй — повреждён. На месте работает служба пожаротушения 9 пожарно-спасательного отряда и дознаватель. Причина пожара устанавливается, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности. Подробности будут известны позднее. 6 июля в этом районе рядом с «маяком» также произошел пожар. Тогда горел деревянный дом на улице Береговая.