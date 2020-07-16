В Нижнем Тагиле за ГДДЮТ бушует мощный пожар недалеко от заправки

Posted 16 июля 2020, 18:11
Published 16 июля 2020, 18:11
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, недалеко от ГДДЮТ загорелись жилые дома.
Было что-то вроде взрыва. Проехали три пожарных машины, позже скорая, ещё позже полиция, рассказывают очевидцы.
Пожар видно с набережной Тагильского пруда.
Пожар в частном секторе на ул. Лодочной. По предварительным данным, один дом сгорел, второй — повреждён. На месте работает служба пожаротушения 9 пожарно-спасательного отряда и дознаватель. Причина пожара устанавливается, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Подробности будут известны позднее.
6 июля в этом районе рядом с «маяком» также произошел пожар. Тогда горел деревянный дом на улице Береговая.