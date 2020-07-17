Министр здравоохранения Мурашко назвал «напряженной» ситуацию с COVID-19 на Урале

Цуканов доложил министру о том, что серьезной проблемой является рост заболеваемости COVID-19 медиками: с апреля по июль этого года в регионе зарегистрировали 46 случаев вспышек инфекции в медицинских учреждениях. Всего на текущий момент заразились 820 медиков.