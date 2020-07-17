tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля 2020, 06:41

Published 17 июля 2020, 06:41

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Министр здравоохранения Мурашко назвал «напряженной» ситуацию с COVID-19 на Урале

17 июля 2020, 06:41
Сюжет
Коронавирус
Сегодня Екатеринбург посетил федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко, который выслушал на совещании доклады региональных чиновников о ситуации с коронавирусом в Свердловской области. Он назвал ситуацию в регионе «напряженной», сообщает «Областная газета».

Во время утреннего совещания министра с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым, губернатором Евгением Куйвашевым и прочими региональными чиновниками, Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением новой коронавирусной в Свердловской области инфекции «напряженной».

Но он отметил, что оказываемая помощь пациентам организована в соответствии с установленным порядком.

Цуканов доложил министру о том, что серьезной проблемой является рост заболеваемости COVID-19 медиками: с апреля по июль этого года в регионе зарегистрировали 46 случаев вспышек инфекции в медицинских учреждениях. Всего на текущий момент заразились 820 медиков.

Напомним, ранее сообщалось о планах Михаила Мурашко посетить с рабочим визитом Екатеринбург, где помимо совещания с региональными чиновниками, он посетит Свердловский областной онкодиспансер.

#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Евгений Куйвашев#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика