Министр здравоохранения Мурашко назвал «напряженной» ситуацию с COVID-19 на Урале

Posted 17 июля 2020, 06:41
Published 17 июля 2020, 06:41
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Во время утреннего совещания министра с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым, губернатором Евгением Куйвашевым и прочими региональными чиновниками, Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением новой коронавирусной в Свердловской области инфекции «напряженной».
Но он отметил, что оказываемая помощь пациентам организована в соответствии с установленным порядком.
Цуканов доложил министру о том, что серьезной проблемой является рост заболеваемости COVID-19 медиками: с апреля по июль этого года в регионе зарегистрировали 46 случаев вспышек инфекции в медицинских учреждениях. Всего на текущий момент заразились 820 медиков.
Напомним, ранее сообщалось о планах Михаила Мурашко посетить с рабочим визитом Екатеринбург, где помимо совещания с региональными чиновниками, он посетит Свердловский областной онкодиспансер.