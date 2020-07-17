Уголовное дело в отношении Ефремова направлено в прокуратуру

Posted 17 июля 2020, 14:35
Published 17 июля 2020, 14:35
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после этого дело отправят в суд.
Напомним, что ДТП с участием актера произошло 8 июня в Москве. Находясь за рулем, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб от полученных травм. При этом актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов находится под домашним арестом.