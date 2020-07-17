Уголовное дело в отношении Ефремова направлено в прокуратуру

Напомним, что ДТП с участием актера произошло 8 июня в Москве. Находясь за рулем, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб от полученных травм. При этом актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов находится под домашним арестом.