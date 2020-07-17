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Posted 17 июля 2020, 14:35

Published 17 июля 2020, 14:35

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Уголовное дело в отношении Ефремова направлено в прокуратуру

17 июля 2020, 14:35
Уголовное дело Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, передано в прокуратуру, сообщает ТАСС.

Материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после этого дело отправят в суд.

Напомним, что ДТП с участием актера произошло 8 июня в Москве. Находясь за рулем, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб от полученных травм. При этом актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов находится под домашним арестом.

#Общество#Прокуратура#ДТП#Суд
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