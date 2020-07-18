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Posted 18 июля 2020, 12:40

Published 18 июля 2020, 12:40

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Полиция Екатеринбурга проводит проверку из-за вечеринки под окнами правительства

18 июля 2020, 12:40
Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой ночной вечеринки вблизи областного дома правительства, сообщают в ведомстве.

Административное производство было возбуждено по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории), также оперативниками устанавливаются организаторы незаконного мероприятия.

Отметим, что минувшим вечером, 17 июля, в центре Екатеринбурга, неподалеку от дома областного правительства, на Октябрьской площади, группа молодых людей незаконно организовала танцевальное мероприятие, на которое, собрались десятки местных жителей, но затем через некоторое время прибывший наряд патрульно-постовой службы разогнал отдыхающих свердловчан.

#Общество#Новости УрФО#Полиция#Областное правительство#Вечеринка#Правонарушение#Екатеринбург
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