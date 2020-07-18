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Posted 18 июля 2020, 05:49

Published 18 июля 2020, 05:49

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле «Уралвогонзавод» потратит 21 миллион на ремонт железнодорожных путей

18 июля 2020, 05:49
В Нижнем Тагиле на территории АО «НПК-Уралвагонзавод» будет проведен капитальный ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов.

Общая стоимость работ составляет 21,8 миллиона рублей. На данный момент прием заявок уже завершен, а также подведены итоги конкурса. Подрядчику предстоит выполнить разборку, смену и балластировку стрелочных переводов и путей, а также послеосадочный ремонт.

Согласно документации, договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение года. Кроме того, после осуществления работ исполнитель должен дать гарантию на 36 месяцев.

Ранее «УБТ-Уралвагонзавод» объявил аукцион по поиску охраны для предприятия. Стоимость контакта составляет более 4,6 миллиона рублей.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Предприятие#Уралвагонзавод
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