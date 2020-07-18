В России в середине осени будут отмечать посвящённый работникам транспорта праздник

Posted 18 июля 2020, 15:52
Published 18 июля 2020, 15:52
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Предполагается, что новый праздник будут отмечать 29 ноября, поскольку в этот день в 1809 году указом императора Александра Первого был учрежден первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — Управление водяными и сухопутными сообщениями, а также Корпус инженеров путей сообщения.
Напомним, ранее было предложено отмечать День Конституции первого июля, поскольку в этот день произошло голосование относительно поправок в Основной закон.