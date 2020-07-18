tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2020, 15:52

Published 18 июля 2020, 15:52

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В России в середине осени будут отмечать посвящённый работникам транспорта праздник

18 июля 2020, 15:52
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому закрепится новый профессиональный праздник — День работника транспорта, сообщается на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что новый праздник будут отмечать 29 ноября, поскольку в этот день в 1809 году указом императора Александра Первого был учрежден первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — Управление водяными и сухопутными сообщениями, а также Корпус инженеров путей сообщения.

Напомним, ранее было предложено отмечать День Конституции первого июля, поскольку в этот день произошло голосование относительно поправок в Основной закон.

#Общество#Транспорт#Россия#Общественный транспорт#Михаил Мишустин#Премьер-министр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика