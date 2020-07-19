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Posted 19 июля 2020, 16:22

Published 19 июля 2020, 16:22

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

В Первоуральске на устроившего стрельбу свердловчанина завели уголовное дело

19 июля 2020, 16:22
На мужчину, который вчера устроил стрельбу возле водоема в Первоуральском городском округе, завели уголовное дело, пишет Е1.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

18 июля нетрезвый 41-летний мужчина открыл стрельбу в воздух, во время отдыха у одного из водоемов Первоуральского ГО. По одной из версий, таким образом мужчина решил отметить День металлурга. На место происшествия он приехал на Land Cruiser с «красивыми» номерами.

#Происшествия#Первоуральск#Уголовное дело#Стрельба
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