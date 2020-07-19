В Первоуральске на устроившего стрельбу свердловчанина завели уголовное дело

18 июля нетрезвый 41-летний мужчина открыл стрельбу в воздух, во время отдыха у одного из водоемов Первоуральского ГО. По одной из версий, таким образом мужчина решил отметить День металлурга. На место происшествия он приехал на Land Cruiser с «красивыми» номерами.