Пожар в уральском заповеднике «Денежкин камень» распространился на 5,5 гектара

Директор заповедника Анна Квашнина рассказала, что запрошена у Североуральского ГО возможность организации проживания в лагере медика, который готов и может работать в полевых горных условиях. Также она отметила, что в районе пожара, возможно, будет организован еще один лагерь для отдыха.