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Posted 20 июля 2020, 04:39

Published 20 июля 2020, 04:39

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Пожар в уральском заповеднике «Денежкин камень» распространился на 5,5 гектара

20 июля 2020, 04:39
Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» достигла 5,5 гектаров. При этом нижняя кромка была обработана, а потому нет опасений, что она загорится вновь, сообщает пресс-служба заповедника.

Отмечается, что согласно выбранной тактике, а также правилам тушения пожаров, с огнем борются с флангов. Так как вода расположена на значительном расстоянии, тушение происходит медленнее, чем это требуется. Для эффективной работы требуется постоянный подвоз воды. На данный момент прорабатывается возможность доставки воды вертолетом.

МИ-8 трижды сбрасывал воду, что помогло облегчить ситуацию.

Кроме того, после 12-13 часов дня работы приходится прекращать, так как кромки раздуваются ветром, что представляет опасность для людей.

Директор заповедника Анна Квашнина рассказала, что запрошена у Североуральского ГО возможность организации проживания в лагере медика, который готов и может работать в полевых горных условиях. Также она отметила, что в районе пожара, возможно, будет организован еще один лагерь для отдыха.

Заповеднику не хватает специально подготовленных людей. Сегодня будет направлено 15 человек ФБУ «Авиалесоохрана». Еще пять человек прибудут от регионального управления «Авиалесоохраны». Сегодня утром также прибывают добровольцы из Москвы и Красноярска.

Напомним, в минувшие выходные в Свердловской области произошел пожар в заповеднике «Денежкин камень». Все началось с тлеющего моха 18 июля. Спасатели держали ситуацию под контролем, однако потом поднялся шквалистый ветер, а также столбики термометров превысили температуру в +40 градусов. Далее огонь перебросился на деревья и начал распространяться в горы, куда сложно добраться пешком.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Пожар#Заповедник#Пожары в Свердловской области
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