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Posted 20 июля 2020, 06:23

Published 20 июля 2020, 06:23

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Тагильские школьники представят город и область в финале «Президентских соревнований»

20 июля 2020, 06:23
Школьники из Нижнего Тагила прошли в финал «Президентских соревнований», где представят город и Свердловскую область, сообщает «Тагильский рабочий».

Ученики седьмого класса школы № 100 прошли в финальные всероссийские спортивные соревнования, и будут представлять Нижний Тагил и Свердловскую область.

Они впервые станут участниками подобных соревнований. Им придётся состязаться в таких направлениях как: спортивное многоборье, эстафетный бег, а также творческая и теоретическая часть, касающаяся физкультурно-спортивной и гражданско-патриотической тем.

Проходя отборочный этап, школьники участвовали в забегах на 60 метров и один километр, также показывали свои навыки в прыжках в длину, отжимании и подтягивании. В результате подсчёта результатов школа № 100 вышла на лидирующие позиции в Свердловской области, обогнав соперников из Камышлова на 100 баллов.

По словам тренера команды Ирины Ерпуловой, в команде 16 человек, девочек и мальчиков поровну, отдельно отмечая девочек, которые показали лучшие результаты в каждом виде состязаний. Лидерами команды, по мнению Ирины Ерпуловой, стали Владлена Даутова и Карина Толстова, участники секции лёгкой атлетики.

Если ситуации с пандемией и ограничениями, связанными с ней улучшится, то школьники, смогут попасть на соревнования в Анапе вместе с участниками из других регионов в начале сентября. Им уже шьют спортивную форму с гербами Нижнего Тагила и Свердловской области, а также на ней будет отмечена эмблема школы.

#Происшествия#Нижний Тагил#Соревнования#Школа №100
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