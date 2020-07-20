Тагильские школьники представят город и область в финале «Президентских соревнований»

Если ситуации с пандемией и ограничениями, связанными с ней улучшится, то школьники, смогут попасть на соревнования в Анапе вместе с участниками из других регионов в начале сентября. Им уже шьют спортивную форму с гербами Нижнего Тагила и Свердловской области, а также на ней будет отмечена эмблема школы.