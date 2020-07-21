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Posted 21 июля 2020, 03:58

Published 21 июля 2020, 03:58

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

В Свердловском городе из-за ливня затопило более двухсот жилых домов

21 июля 2020, 03:58
Группировка сил и средств в количестве 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств задействована в ликвидации последствий подтопления в Нижних Серьгах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области

Руководит спасательной операцией в зоне подтопления начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор Виктор Теряев.

По предварительной информации, в городе затопило 231 жилой дом, в которых в общей сложности проживают 550 человек.

Отмечается, что из зоны подтопления спасатели эвакуировали семерых местных жителей, пятеро из которых расположились в местах временного пребывания. Остальные самостоятельно покинули подтопленные дома. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Спасатели при помощи инженерной техники ведут работы по очистке русла реки от мусора, принесенного бурным течением паводковых вод.

Напомним, ранее после сильного ливня в Нижних Серьгах затопило улицы.

#Общество#Происшествия#Свердловская область#Потоп#Нижние Серги#Наводнение
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