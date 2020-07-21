В Свердловской области количество зараженных COVID-19 медиков достигло тысячи человек

Более того, сложно также доказать факт заражения медиком COVID-19 от пациента, если на момент обнаружения вируса у медика, он не был подтвержден у больного. Также Угринов сообщил, что права на получения страховой выплаты больше не имеют права санитары, поскольку из младшего медицинского персонала их перевели в разряд немедицинского персонала.