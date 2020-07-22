Россиянам обещают вернуть до 15 тысяч рублей за путешествия внутри страны

Для получения бонуса необходимо зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russi.travel), отметить необходимый тур, оплата поездки должна производится по карте МИР, кэшбэк не облагается налогом и вернётся покупателю в течение от пяти минут до пяти дней. Стоимость выбранного тура должна составлять от 25 тысяч рублей до 75 тысяч рублей.