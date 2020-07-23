В Екатеринбурге скончалась 91-летняя преподавательница УрФУ

Posted 23 июля 2020, 03:41
Published 23 июля 2020, 03:41
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Виола Эйдинова - доктор филологических наук, профессор филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Является автором более 170 научно-исследовательских и литературно-критических работ.
Под руководством В. В. Эйдиновой в 1992–2009 годах выполнено и защищено девять кандидатских и семь докторских диссертаций.
Напомним, ранее в Екатеринбурге на 96-м году жизни скончался знаменитый уральский композитор Евгений Родыгин.