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Posted 23 июля 2020, 03:41

Published 23 июля 2020, 03:41

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

В Екатеринбурге скончалась 91-летняя преподавательница УрФУ

23 июля 2020, 03:41
Виола Викторовна Эйдинова скончалась в Екатеринбурге на 92-м году жизни, пишет E1 со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

Виола Эйдинова - доктор филологических наук, профессор филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Является автором более 170 научно-исследовательских и литературно-критических работ.

Под руководством В. В. Эйдиновой в 1992–2009 годах выполнено и защищено девять кандидатских и семь докторских диссертаций.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на 96-м году жизни скончался знаменитый уральский композитор Евгений Родыгин.

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