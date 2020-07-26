Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?

Дорожный надзор делает план, стабильно им 20 протоколов на НДУ (ненадлежащие дорожные условия, прим. ред.) надо составить, как правило — это неубранный снег, колея, знаки засыпанные, либо когда кто-то погиб. Когда кто-то погиб, они приезжают составляют акт НДУ, если он есть. Но, как правило, когда кто-то погиб, там есть такая схема — сигнал поступил в ГИБДД, ГИБДД тут же перенаправляет сигнал дорожникам, дорожники выезжают, вычищают и всё. Когда на место приезжает ГИБДД делать фотографии для отчёта, там уже всё хорошо. На региональных трассах ямы, выбоины, колейность — и всё это устраняется только после того, когда умер человек. Несколько ДТП на одном месте происходит, но все виноваты сами, говорит общественник.