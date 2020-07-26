Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?

Posted 26 июля 2020, 11:54
Published 26 июля 2020, 11:54
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В 2016 году начальником Управление автомобильных дорог был назначен Василий Старков. Осенью того же года Старков перешел на работу в Минтранс, а его место в УАД — также на короткий период — занял Андрей Соляров. В 2017 году должность руководителя Управления автомобильных дорог получил экс-депутат гордумы Нижнего Тагила Вячеслав Данилов, который ранее работал в ЕВРАЗ-НТМК и в администрации города.
Изучив данные о дорожных контрактах в сервисах «СПАРК-Интерфакс» и «СПАРК-Маркетинг», редакция TagilCity.ru выявила закономерность: крупные контракты компании выигрывают не равномерно каждый год, а периодически. В один год куш срывает один подрядчик, а остальные получают в разы меньше, в другой год большая часть дорожного пирога достается другому строителю. Это становится видно при изучении распределения денег между подрядчиками в течение нескольких лет.
В 2020 году пять подрядчиков получили 21 контракт почти на 18,2 млрд рублей. Остальные 115 контрактов в сумме составляют всего 3,5 млрд рублей — это чуть больше 16% от всех средств, которые планирует выплатить Управление автодорог Свердловской области по контрактам 2020 года.
Пятерка счастливчиков текущего года — АО «Свердловскавтодор», ООО «УРАЛДОРТЕХНОЛОГИИ», АО «ТРЕСТ УТСС», АО «МЕЛИОСТРОЙ», ООО «ЖАСМИН». Первой дорожной компании отходит больше 43% бюджета. При этом в 2019 году эта фирма получила лишь 3% бюджетных денег и менее 500 млн рублей. Лидером по объемам компания была и в 2017 году, когда ей достались 10 контрактов на 7 млрд рублей.
Компания «Уралдортехнологии» также регулярно получает миллиарды рублей из областного бюджета. Так, в 2020 году у нее — шесть контрактов на 3,2 млрд рублей, в 2019 — 858 млн рублей, в 2018 — 965 млн, в 2017 — 2,78 млрд рублей.
В минувшем 2019 году лидером среди дорожных подрядчиков стало АО «ТРЕСТ УТСС» (почти 10 млрд рублей и 59,92% бюджета). Контракт на большую часть суммы — 8,6 млрд рублей — подрядчик получил за работы по строительству объездной дороги вокруг Екатеринбурга. В текущем году компании достается 1,6 млрд рублей, а еще 1,3 млрд — в 2017 году.
Распределение между подрядчиками самых денежных заказов в течение нескольких лет видно и по контрактам АО «Мелиострой» и ООО «Жасмин», которые в 2020 году входят в пятерку лидеров (7,15% и 6,3% от бюджета соответственно). В прошлые годы у первой компании доля от бюджета достигала 10,03%, у второй — 14,78%. Были и падения до небольших объемов — 1,79% у ООО «Жасмин» и 2,73% у ООО «Мелиострой» (гендиректор — Ирина Городничева).
Каждый год происходит ротация: один год — один получает самые жирные контракты, второй год — другой. Это, как правило, характеризуется не столько строительными организациями, а теми, кому они откатывают. Также это может быть связано с работой в нескольких регионах. Допустим, фирма работает на Пермь и на Свердловскую область. В тот год, когда они заняли в Свердловской области 3 место по объемам, в Перми, они будут, как правило, в лидерах, поскольку все силы свои перекинули туда, рассказывает собеседник редакции, знакомый с процедурой госзакупок по дорожным контрактам.
Как показывает практика, в дорожной сфере регулярно происходит перетасовка кадров. Представители подрядных организаций переходят на работу в компании-заказчики, а у некоторых из чиновников и вовсе могут быть свои интересы в дорожных конторах.
В «Свердловскавтодоре» ранее 16 лет отработал экс-глава Управления автомобильных дорог и действующий министр транспорта Василий Старков. Сейчас организацию, выплачивающую подрядчикам деньги из регионального бюджета, возглавляет Владимир Тюменцев, ранее руководивший тагильским подрядчиком — МУП «Тагилдорстрой».
Большая часть фирмы «Уралдортехнологии» принадлежит Роману Жданову через ООО «Инвестгрупп», также ранее он был совладельцем скандальной фирмы «Уралтранспетролиум», которая была связана с экс-министром транспорта Александром Сидоренко. В ноябре 2016 года в отношении министра транспорта Александра Сидоренко было заведено дело по статье за «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» в том числе из-за связи с этим дорожным подрядчиком. Роман Жданов до 2015 года также владел долей в 60% в подрядной организации ООО «Жасмин».
Получается, Сидоренко, владея инсайдерской информацией и договариваясь с другими участниками рынка, жирные контракты давал «Уралдортехнологиям», при этом подгадывал так, чтобы проверка качества и работ была формальная, чтобы они без проблем сдавали все объёмы, и это были удобные объекты для организации, то есть никаких сложностей там не было, беспроблемные объекты, предполагает собеседник редакции.
Чтобы выяснить, какие заказчики больше всех платят подрядчикам из списка выше, мы изучили выигранные ими контракты за последние пять лет. Так, компания «Свердловскавтодор» ежегодно с 2016 года больше половины средств от заказчиков по контрактам получала от Управления автодорог Свердловской области. За этот период от областного заказчика фирма выиграла контракты на 17,5 млрд рублей. В разные годы доля денег, полученных «Свердловскавтодором» от Управления автодорог в общей сумме заказов от всех клиентов, составляла от 58,41% до 99,79%.
Аналогичные процентные показатели и у еще одной компании, которая получила с 2016 по 2020 годы контракты почти на 8 млрд рублей. Доля заказов у ООО «Уралдортехнологии» от Управления составляет от 42,54% до 91,42% в год.
Управление автодорог Свердловской области стало крупнейшим заказчиком у АО «Трест УТСС» в 2016 и 2019 годах (100% и 91,22% от всех полученных контрактов). ООО «Жасмин» три года из пяти получала основной доход из бюджета Свердловской области (79,8% в 2016, 94,38% в 2017 и 96,31% в 2020 году). Доля денежных средств от УАД по контрактам в пользу АО «Мелиострой» в течение пяти лет составляла от 67,61% до 91,68%. Таким образом, область является практически основным источником финансирования для данных подрядчиков.
Некоторые организации, желающие заработать без выполнения каких-либо работ по контрактам, используют схему, которая работает почти во всех регионах страны и не только в дорожном строительстве. Они заявляют о намерении бороться за контракт с применением серьезного демпинга, что становится угрозой больших финансовых потерь для итогового подрядчика.
Есть организации такие, которые имеют десятки юридических лиц, которые им не жалко загнать в Реестр недобросовестных подрядчиков. Например, фирма бьется с основным участником за контракт, дает снижение цены 20%. Ее признают победителем, а в последний момент она отказывается от контракта. Фирму загоняют в РНП, а победителем признают того подрядчика, кто боролся. Но он то уже сделал шаг по снижению цены, допустим, до 18%. И он потерял 18%. А 18% от миллиарда — 180 млн рублей, это огромные деньги. Поэтому ему проще изначально заплатить 10 млн противнику, чтобы тот не демпинговал и в принципе не лез в контракт, чем потерять 180 млн, рассказывает тагильский общественник Никита Чапурин.
Часть фирм подает формальные жалобы в ФАС для изображения борьбы за контракт. Такие жалобы в итоге не удовлетворяются. Так, с 2014 года в Федеральную антимонопольную службу поступило 168 жалоб на Управление автодорог Свердловской области. Обоснованными, в том числе частично, признаны всего 28 из них. Среди компаний, подавших жалобы в ФАС, значатся и регулярные подрядчики, выполняющие работы по контрактам от УАД.
Среди закупок Управлением автодорог Свердловской области нередки торговые процедуры с одним участником на крупные суммы. Так, в 2020 году уже проведена 31 такая процедура на сумму свыше 12,1 млрд рублей. Получается, что на торги в размере порядка 400 млн рублей каждый, заявляется только один участник, желающих бороться за такие деньги — нет. Аналогично без конкурентов — с единственными поставщиком по итогам торгов — разыгран 51 контракт в сумме на 18 млрд рублей. В 2019 году таких торгов и контрактов у УАД было 48 и 95 соответственно, и ежегодно их количество измеряется десятками.
Стабильность на протяжении нескольких лет в выборе подрядных организаций для ремонта и строительства автодорог могла бы говорить о высоком качестве работ дорожников, однако автолюбители редко соглашаются с тем, что дороги в регионе в нормативном состоянии. Следить за надлежащим состоянием дорожного полотна и дорог в целом должны надзорные органы. При этом общественники утверждают, что такая работа в регионе проводится формально, что зачастую приводит к авариям.
Дорожный надзор делает план, стабильно им 20 протоколов на НДУ (ненадлежащие дорожные условия, прим. ред.) надо составить, как правило — это неубранный снег, колея, знаки засыпанные, либо когда кто-то погиб. Когда кто-то погиб, они приезжают составляют акт НДУ, если он есть. Но, как правило, когда кто-то погиб, там есть такая схема — сигнал поступил в ГИБДД, ГИБДД тут же перенаправляет сигнал дорожникам, дорожники выезжают, вычищают и всё. Когда на место приезжает ГИБДД делать фотографии для отчёта, там уже всё хорошо. На региональных трассах ямы, выбоины, колейность — и всё это устраняется только после того, когда умер человек. Несколько ДТП на одном месте происходит, но все виноваты сами, говорит общественник.
Утверждать о наличии картельного сговора между подрядчиками или выплаты от них в пользу чиновников самого высокого ранга мы не можем — к таким выводам должны приходить специалисты надзорных органов. Однако как мы видим из одного и того же списка подрядчиков на ремонты, которым Управление автомобильных дорог Свердловской области из областного бюджета перечисляет миллиарды рублей, ситуация стабильна: дороги ремонтируют одни и те же фирмы, новым подрядчикам на рынке просто нет места. А сходящий с первым снегом асфальт становится гарантом получения все новых и новых контрактов на сотни миллионов рублей из денег налогоплательщиков.