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Posted 27 июля 2020, 03:44

Published 27 июля 2020, 03:44

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Директор НТМК Алексей Кушнарев награжден знаком отличия Свердловской области

27 июля 2020, 03:44
Оставляющий должность управляющего директора «Евраз-НТМК» и «Евраз-КГОК» депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Кушнарев награжден знаком отличия «Жизнь во благо», сообщает агентство ЕАН.

Указ о награждении Кушнарева был подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым накануне. Топ-менеджер был награжден «за большой вклад в благотворительную деятельность и большие заслуги в реализации социальный проектов».

Напомним, ранее появилась информация об уходе Алексея Кушнарева с должности управляющего директора «Евраз-НТМК» и «Евраз-КГОК», а также об упразднении данного поста. О дальнейших планах руководителя предприятия не сообщается. Его место на «ЕВРАЗ НТМК» займет руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Законодательное собрание#Евгений Куйвашев
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