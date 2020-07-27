Директор НТМК Алексей Кушнарев награжден знаком отличия Свердловской области

Posted 27 июля 2020, 03:44
Published 27 июля 2020, 03:44
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Указ о награждении Кушнарева был подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым накануне. Топ-менеджер был награжден «за большой вклад в благотворительную деятельность и большие заслуги в реализации социальный проектов».
Напомним, ранее появилась информация об уходе Алексея Кушнарева с должности управляющего директора «Евраз-НТМК» и «Евраз-КГОК», а также об упразднении данного поста. О дальнейших планах руководителя предприятия не сообщается. Его место на «ЕВРАЗ НТМК» займет руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.