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Posted 27 июля 2020, 08:57

Published 27 июля 2020, 08:57

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Экс-главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому вручили почётную грамоту

27 июля 2020, 08:57
Глава российского правительства Михаил Мишустин вручил почётную грамоту бывшему мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому, сообщает информационное агентство justmedia.

Аркадий Чернецкий был награжден почётной грамотой за проявленную активность в законотворческой деятельности, а также за внесённый вклад в развитие российского парламентаризма.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению и региональной политике, Аркадий Чернецкий ранее был народно избранным главой Екатеринбурга, сегодня курирует вопросы, касающиеся градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и многие другие важные сферы.

Сегодня Аркадий Чернецкий продолжает свою деятельность в родном городе и регионе, являясь членом совета «Национального объединения строителей», занимается вопросами ЖКХ при Министерстве РФ. Входя в состав градостроительного совета, занимается важнейшим вопросом по переселению из аварийного жилья жителей региона.

#Политика#Новости УрФО#Награда#Аркадий Чернецкий#Екатеринбург
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