Экс-главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому вручили почётную грамоту

Posted 27 июля 2020, 08:57
Published 27 июля 2020, 08:57
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Аркадий Чернецкий был награжден почётной грамотой за проявленную активность в законотворческой деятельности, а также за внесённый вклад в развитие российского парламентаризма.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению и региональной политике, Аркадий Чернецкий ранее был народно избранным главой Екатеринбурга, сегодня курирует вопросы, касающиеся градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и многие другие важные сферы.
Сегодня Аркадий Чернецкий продолжает свою деятельность в родном городе и регионе, являясь членом совета «Национального объединения строителей», занимается вопросами ЖКХ при Министерстве РФ. Входя в состав градостроительного совета, занимается важнейшим вопросом по переселению из аварийного жилья жителей региона.