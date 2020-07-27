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Posted 27 июля 2020, 13:45

Published 27 июля 2020, 13:45

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Суд оставил свердловского политолога Крашенинникова под арестом

27 июля 2020, 13:45
Суд оставил под арестом Фёдора Крашенинникова за пост в соцсети, сообщает E1.ru

Суд постановил оставить под арестом политолога Фёдора Крашенинникова за оскорбление власти. Защита Крашенинникова подала апелляцию на пересмотр дела в связи с выявленными нарушениями. Адвокат Алексей Бушмаков заявил, что Крашенинников не был извещён заранее о том, что его пост будет подвергнут экспертизе. Также защита просит обратить внимание на то, что суд не стал рассматривать возможность назначения административного штрафа, а сразу перешёл к наказанию в виде ареста.

После рассмотрения апелляции суд отклонил её и оставил постановление без изменений, как сообщает пресс-служба областного суда. На самом процессе по данному делу подсудимый отсутствовал.

Напомним, ранее Фёдор Крашенинников был взят под арест за пост в telegram-канале, в котором было выявлено, по мнению суда, оскорбление власти. По мнению областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой, суд мог использовать в качестве наказания штраф, не прибегая к лишению свободы.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Апелляция#Арест#Екатеринбург
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