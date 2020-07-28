Депутата свердловского ЗакСо обвинили в непредумышленном убийстве на рыбалке

Мы считаем, что это очень странно: взять чужое ружье и выстрелить в упор в голову. И будто это было по неосторожности. Нам говорили, что, когда Коркин выпьет, у него срывает башню, что ему нельзя употреблять. Я не знаю, что там было, но я не понимаю, как можно придумать, что он сам случайно застрелился, говорит Елена Титова.