На УВЗ рассматривают возможность перехода на неполную рабочую неделю из-за COVID-19

Posted 28 июля 2020, 13:19
Published 28 июля 2020, 13:19
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Как рассказали изданию в пресс-службе, такая мера позволит оперативно вернуться к прежней работе при стабилизации спроса на рынке.
Там отметили, что пандемия стала катализатором негативных факторов и ударила по всему рынку. С начала года на предприятии производство вагонов было снижено на 26% от планируемого объема. Это обусловлено профицитом продукции, а также другими факторами.
Для сохранения рентабельности уже сейчас на предприятии введен режим жесткой экономии по всем направлениям деятельности, сказали в пресс-службе предприятия.
На УВЗ подчеркнули, что окончательное решение на данный момент не принято. С момента выхода документа до введения режима должно пройти не меньше двух месяцев, а за это время ситуация может измениться и переход может не потребоваться. На данный момент предприятие ищет новые контракты, ведет переговоры, а также разрабатывает, проводит испытания, сертифицирует и ставит на производство новые виды подвижных составов.
Падение спроса на данный момент наблюдается только на гражданскую продукцию.
Ранее о финансовых сложностях заявили на «ВСМПО-Ависма». Это обусловлено тем, что основные потребители продукции почти остановили производство. Ежедневно предприятие получает информацию о снижении объемов закупок.