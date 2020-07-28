На УВЗ рассматривают возможность перехода на неполную рабочую неделю из-за COVID-19

На УВЗ подчеркнули, что окончательное решение на данный момент не принято. С момента выхода документа до введения режима должно пройти не меньше двух месяцев, а за это время ситуация может измениться и переход может не потребоваться. На данный момент предприятие ищет новые контракты, ведет переговоры, а также разрабатывает, проводит испытания, сертифицирует и ставит на производство новые виды подвижных составов.