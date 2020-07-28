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Posted 28 июля 2020, 07:28

Published 28 июля 2020, 07:28

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В Нижнем Тагиле определен субподрядчик для озеленения парка на Муринских прудах

28 июля 2020, 07:28
Сюжет
Касается каждого
В Нижнем Тагиле определилась субподрядная организация, которая займется озеленением нового парка на Муринских прудах.

Начальная стоимость контракта составляла более 11,7 миллионов рублей, однако предприятие ООО «ПрокатУрал», согласно данным с портала госзакупок, оказалось готово выполнить все необходимые работы за 8,57 млн рублей.

На территории планируется высадить ели, яблони, липы, клёны, рябины. Кроме того, там будут размещены вейник остроцветковый, вероникаструм бергинский, котовник Фассена, молиния голубая и пеннисетум лисохвостный.

Срок исполнения контракта — 10 сентября. Кроме того, подрядчик должен дать гарантию на пять лет с момента сдачи объекта.

Напомним, в этом году на Муринских прудах строится экопарк стоимостью 100 миллионов рублей. Существующие пешеходные направления будут сохранены, а также созданы новые. В новом парке появятся детские и спортивные площадки.

#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#ГГМ#Парк#Благоустройство города#Муринские пруды#КТГ Экопарк Муринские пруды
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