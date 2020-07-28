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Posted 28 июля 2020, 06:27

Published 28 июля 2020, 06:27

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

«Заповедник 90-х». Блогер Варламов раскритиковал набережную в Екатеринбурге

28 июля 2020, 06:27
Московский блогер Илья Варламов на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» раскритиковал реконструированную набережную реки Исеть в Екатеринбурге.

Варламов раскритиковал администрацию города за создание на отремонтированной набережной «заповедника 90-х».

Будто сейчас 1996 год, и модный луна-парк приехал в советский ЦПКиО,сообщил Илья Варламов.

Урбанист подвергает критике возможность катания на лошадях, а также устаревшие, с его точки зрения, киоски с закусками и батуты для детей.

Блогер приводит примеры более удачных, по его мнению, планировочных решений для реализации возможностей сохранения точек общественного питания, а также активностей для взрослых и детей.

Напомним, ранее Илья Варламов назвал главу Екатеринбурга Александра Высокинского «диванным генералом» за высказывание мэра о том, что при возникновении ЧС население города нельзя будет эвакуировать на электробусах.

#Общество#Новости УрФО#Набережная#Река Исеть#Екатеринбург
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