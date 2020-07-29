На довыборы в Нижнем Тагиле был зарегистрирован первый кандидат

По словам председателя нижнетагильского избиркома Лидии Брызгаловой, сегодня последний день, когда кандидаты могут подать документы. До 8 августа будет проводиться проверка документов. У самовыдвиженцев будут проверены на достоверность подписные листы от жителей округа, а также правильность указанных данных.