tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2020, 09:00

Published 29 июля 2020, 09:00

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

В Нижнем Тагиле коронавирус выявлен у 1 106 горожан

29 июля 2020, 09:00
Сюжет
Коронавирус
В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировали 17 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе было выявлено 223 случая COVID-19, 17 из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 1106 тагильчан.

Напомним, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 20 157 новых случаев COVID-19.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил действующие в регионе ограничения до третьего августа.

#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье#Статистика#Заболеваемость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика