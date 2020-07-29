В Нижнем Тагиле коронавирус выявлен у 1 106 горожан

Posted 29 июля 2020, 09:00
Published 29 июля 2020, 09:00
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе было выявлено 223 случая COVID-19, 17 из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 1106 тагильчан.
Напомним, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 20 157 новых случаев COVID-19.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил действующие в регионе ограничения до третьего августа.