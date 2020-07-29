В Нижнем Тагиле подросток выпал из окна

Очевидцы рассказали, что подросток, которому около 13 лет, выпал из окна. Соседи в 5.30 утра услышали стоны под окнами и вызвали скорую помощь. По словам местной жительницы, скорая забрала его в больницу в тяжелом состоянии, там он скончался.