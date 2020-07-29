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Posted 29 июля 2020, 16:50

Published 29 июля 2020, 16:50

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Нижнем Тагиле подросток выпал из окна

29 июля 2020, 16:50
В воскресенье в Нижнем Тагиле из окна многоэтажного дома на улице Космонавтов выпал подросток, пишет АН «Между строк».

Очевидцы рассказали, что подросток, которому около 13 лет, выпал из окна. Соседи в 5.30 утра услышали стоны под окнами и вызвали скорую помощь. По словам местной жительницы, скорая забрала его в больницу в тяжелом состоянии, там он скончался.

На месте происшествия возложили цветы, зажгли свечу и положили футбольный мяч.

Напомним, что 20 июля в Нижнем Тагиле из окон выпали женщина и пятилетний ребенок. Женщина во время распития спиртного решила спрыгнуть с балкона. Ребенок облокотился на москитную сетку окна.

#Происшествия#Нижний Тагил#Окно#Подросток
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