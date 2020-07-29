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Posted 29 июля 2020, 06:40

Published 29 июля 2020, 06:40

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Власти впервые прокомментировали отставку главы свердловского минздрава

29 июля 2020, 06:40
Власти региона впервые прокомментировали отставку главы свердловского министерства здравоохранения Андрея Цветкова, сообщает ЕАН.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, отвечая на вопрос об отставке министра здравоохранения Андрея Цветкова, заявил, что данное решение принял глава региона Евгений Куйвашев.

Также чиновник назвал Цветкова опытным руководителем, который «много сделал» на посту министра здравоохранения.

Напомним, на днях появилась информация об отставке Андрея Цветкова с поста главы регионального минздрава. По предварительной информации, его место займет главный врач детской клинической больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов.

#Политика#Новости УрФО#Свердловская область#Медицина#Евгений Куйвашев#Министр здравоохранения#Отставка#Екатеринбург
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