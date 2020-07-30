На Урале за сутки было выписано из больниц после лечения COVID-19 еще 740 человек

Posted 30 июля 2020, 07:44
Published 30 июля 2020, 07:44
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Большая часть выявленных случаев приходится на Екатеринбург. Там было подтверждено 144 случая заболевания. Остальные заболевшие являются жителями 24 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила, где подтверждено девять новых случаев заражения.
В общей сложности число инфицированных в регионе составило 20 372 человека.
Отмечается, что 150 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 746 состояние расценивается как средней тяжести.
Из больниц по выздоровлению выписано 740 человек. В общей сложности от инфекции было вылечено 16 375 пациентов.
Также было зафиксировано 13 новых летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 264 человека.
В России за прошедшие сутки было подтверждено более 5,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего инфекция за время пандемии была выявлена более чем у 843 тысяч человек. Количество летальных случаев в стране увеличилось до 13,8 тысяч человек, из них за сутки скончались 129 пациентов. Количество новых выписанных пациентов составило более 9,3 тысяч человек, а всего вылечились более 629 тысяч человек.