На Урале за сутки было выписано из больниц после лечения COVID-19 еще 740 человек

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В Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено еще 215 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Большая часть выявленных случаев приходится на Екатеринбург. Там было подтверждено 144 случая заболевания. Остальные заболевшие являются жителями 24 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила, где подтверждено девять новых случаев заражения. В общей сложности число инфицированных в регионе составило 20 372 человека. Отмечается, что 150 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 746 состояние расценивается как средней тяжести. Из больниц по выздоровлению выписано 740 человек. В общей сложности от инфекции было вылечено 16 375 пациентов. Также было зафиксировано 13 новых летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 264 человека. В России за прошедшие сутки было подтверждено более 5,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего инфекция за время пандемии была выявлена более чем у 843 тысяч человек. Количество летальных случаев в стране увеличилось до 13,8 тысяч человек, из них за сутки скончались 129 пациентов. Количество новых выписанных пациентов составило более 9,3 тысяч человек, а всего вылечились более 629 тысяч человек.