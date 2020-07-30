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Posted 30 июля 2020, 06:29

Published 30 июля 2020, 06:29

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Пинаев прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Нижнего Тагила после ливня

30 июля 2020, 06:29
Всю ночь в Нижнем Тагиле коммунальные службы устраняли последствия ливня, который прошел накануне вечером. Ситуацию прокомментировал глава города Владислав Пинаев на своей странице в Instagram.

Начальник отдела гражданской защиты населения докладывает, вчера буквально за 20 минут в центре города выпала недельная норма осадков. 18,5 мм это 20% от месячной нормы. Такого ливня в Нижнем Тагиле, говорят, не было давно. До сих пор тагильчане делятся видео разгула стихии. Всю ночь дорожные службы ликвидировали последствия дождя, сейчас поехал оценить результат, написал он на своей странице.

Ранее он рассказал, что учитывая прогноз погоды, дорожниками заранее была почищена ливневка. Однако стремительные потоки воды забили колодцы землей и листьями. Очистка ливневки началась еще во время дождя на магистральных улицах — проспектах Строителей и Ленина, а потом уже на других. Отмечается, что пострадала и набережная тагильского пруда. По словам Пинаева, там смыло грунт и теперь ответственная организация наводит там порядок.

Кроме того, мэр прокомментировал ситуацию с разрушением асфальта на улице Береговой-Краснокаменской.

Что касается разрушения старого асфальта на Береговой-Краснокаменской, ночью дорожники убрали сколы, вырезали арматуру, завтра приступят к ремонту полотна, если позволит погода, написал он.

Напомним, вчера вечером в Нижнем Тагиле прошел сильный ливень, в результате которого жители города пожаловались на затопление улиц, а местами вода доходила почти до окон автомобилей.

#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Ливень#Потоп
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