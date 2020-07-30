Пинаев прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Нижнего Тагила после ливня

Ранее он рассказал, что учитывая прогноз погоды, дорожниками заранее была почищена ливневка. Однако стремительные потоки воды забили колодцы землей и листьями. Очистка ливневки началась еще во время дождя на магистральных улицах — проспектах Строителей и Ленина, а потом уже на других. Отмечается, что пострадала и набережная тагильского пруда. По словам Пинаева, там смыло грунт и теперь ответственная организация наводит там порядок.