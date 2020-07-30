tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2020, 09:16

Published 30 июля 2020, 09:16

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В Московском метрополитене запустили вагон с тагильской росписью по металлу

30 июля 2020, 09:16
В Московском метрополитене начал курсировать тематический поезд, посвященный народным художественным промыслам регионов России. Один из вагонов брендирован произведениями мастеров росписи по металлу из Нижнего Тагила, сообщает департамент информполитики региона.

Тут также представлены QR-коды, которые позволяют пассажирам получать дополнительную информацию.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что проект важен для развития туризма в Свердловской области, а также народных промыслов в регионе.

Данный поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Кроме того, в проекте представлены дымковская игрушка, скопинская керамика, хохломская и городецкая роспись, тверская вышивка и другие народные художественные промыслы.

Основной целью проекта является рассказ пассажиром столичного метро о культурной самобытности и традиции регионов страны.

Также отмечается, что за последние 20 лет изделия тагильского народного промысла выставлялись в крупнейших российских музеях, а также выставках за рубежом. Лаковой росписью по металлу в городе занимается около 50 мастеров.

Ранее стало известно о создании в Нижнем Тагиле уникального 75-килограммового подноса, посвященному Параду Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

#Общество#Нижний Тагил#Творчество#Народное творчество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика