Из-за пандемии коронавируса свердловские больницы потеряли более 2 млрд рублей

Как уточнили в ведомстве, в связи с риском распространения коронавируса, с марта 2020 года было приостановлено оказание плановой помощи пациентов за исключением помощи больным онкологией, с сосудистыми катастрофами и диализных пациентов. Все приемы, диспансеризация, а также профилактические осмотры были перенесены на будущий срок.