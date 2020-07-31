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Posted 31 июля 2020, 04:18

Published 31 июля 2020, 04:18

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Спустя три года тело убитого тагильского спортсмена Чумарина так и не было найдено

31 июля 2020, 04:18
Уже прошло три года с момента пропажи спортсмена из Нижнего Тагила Александра Чумарина. Дело было раскрыто, убийца находится в заключении, а тело так и не было найдено.

По словам руководителя СК Ленинского района Сергея Соседкова, дело удалось раскрыть благодаря установлению связей погибшего, места происшествия, а также оперативным мероприятиям по выявлению лиц, которые могли там находиться в тот момент.

Дело было сложным, оно длительное время оставалось бесфигурантным. Не было лиц, которые видели факт пропажи, не было явных улик, которые могли рассказать об обстоятельствах пропажи,рассказал TagilCity.ru Сергей Соседков.

Кроме того, в Следственном комитете отметили, что такие уголовные дела являются проблематичными.

Зачастую, человек может уехать и никого предупредить, может скрываться по личным причинам от родственников. Поступает большой объем информации, которую приходится обрабатывать. К таким делам также относилось и данное дело,рассказали в Следственном комитете.

Напомним, Александр пропал 2 июля 2017 года. В тот день родственники не могли связаться с ним по телефону. Они сразу поняли, что произошла беда. Начались масштабные поиски. Уже через неделю материалы дела были переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В конце января 2019 года был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый Самат Хазимов. В июне 2019 года он был признан виновным в убийстве, ему назначил наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пропажа
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