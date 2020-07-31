В Екатеринбурге диджей устроил вечеринку на улице и попал в полицию

Диджей пояснил, что люди устали от режима изоляции, поэтому на вечеринке собралось от 300 до 600 человек. В его планах повторить вечеринку. В полиции на Колмакова составили административный протокол за нарушение тишины. Диджею грозит штраф до 30 тысяч рублей.