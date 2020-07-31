В Екатеринбурге диджей устроил вечеринку на улице и попал в полицию

Posted 31 июля 2020, 14:09
Published 31 июля 2020, 14:09
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
На вечеринке диджея Николая Колмакова собралось около сотни человек. Однако на громкую музыку пожаловались местные жители. На место приехали правоохранители и задержали диджея, забрав вместе с ним колонки.
По словам Колмакова, полицейские объяснили, что масочный режим все еще не отменен, а также, что мероприятие слишком затянулось.
Я спросил: почему? Ведь разрешили на свежем воздухе мероприятия. Но мне ответили, что до 23:00 можно, а я до часу ночи играл,рассказал Николай Колмаков.
Диджей пояснил, что люди устали от режима изоляции, поэтому на вечеринке собралось от 300 до 600 человек. В его планах повторить вечеринку. В полиции на Колмакова составили административный протокол за нарушение тишины. Диджею грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Ранее за вечеринку во время пандемии оштрафовали Станислава Словиковского из Екатеринбурга. Он пригласил гостей в свою квартиру. Когда видео с тусовки попало в интернет, полиция начала проверку. Словиковскому выписали штраф в размере 15 тысяч рублей.