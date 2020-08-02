В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку после травмы ребенка в скейт-парке

Posted 2 августа 2020, 06:50
Published 2 августа 2020, 06:50
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Инцидент произошел 1 августа, мальчик пытался выполнить трюк, однако провалился в дыру в рампе, потребовалась помощь скорой и госпитализация. Ребенок повредил ногу.
По предварительной информации, причиной травмы стало ненадлежащее состояние оборудования. В ходе проверки будет установлено кто следит за состоянием оборудования, а также когда именно оно было смонтировано.
Напомним, ранее прокуратура проверила скейт-парк на площади Славы на Вагонке. Было выявлено ненадлежащее состояние оборудования для экстремальных видов спорта.