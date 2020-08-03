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Posted 3 августа 2020, 14:38

Published 3 августа 2020, 14:38

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Пятиэтажку под Нижним Тагилом, где живут 100 семей, никто не купил

3 августа 2020, 14:38
Дом, который выставили на торги в рамках банкротства «Уралтрансбанка», никто не захотел купить. Согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве, торги состоялись 3 августа.

Жилое здание в поселке Баранчинском, где проживают 100 семей, оценили в 50 млн рублей. Заявок на этот лот не поступало.

Дом площадью 4 761,6 квадратных метра является общежитием. Там прописан 61 человек, проживает более 100 семей. Ранее данное здание было общежитием Баранчинского электромеханического завода. Предприятие предоставило его в качестве залога по кредиту, который выдал «Уралтрансбанк». Завод не погасил кредит, и банк забрал дом в счет погашения задолженности.

После сообщений о проведении аукциона прокуратура Свердловской области начала проверку.

#Общество#Нижний Тагил#Дом#Аукцион
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