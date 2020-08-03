Пятиэтажку под Нижним Тагилом, где живут 100 семей, никто не купил

Posted 3 августа 2020, 14:38
Published 3 августа 2020, 14:38
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Жилое здание в поселке Баранчинском, где проживают 100 семей, оценили в 50 млн рублей. Заявок на этот лот не поступало.
Дом площадью 4 761,6 квадратных метра является общежитием. Там прописан 61 человек, проживает более 100 семей. Ранее данное здание было общежитием Баранчинского электромеханического завода. Предприятие предоставило его в качестве залога по кредиту, который выдал «Уралтрансбанк». Завод не погасил кредит, и банк забрал дом в счет погашения задолженности.
После сообщений о проведении аукциона прокуратура Свердловской области начала проверку.