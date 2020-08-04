Подозреваемому в убийстве «розочкой» в Нижнем Тагиле грозит до 15 лет тюрьмы

Совершив свой гнусный поступок, «храбрец» с места преступления трусливо скрылся. Долго оставаться на свободе ему не пришлось: вскоре сыщики уголовного розыска задержали его по месту жительства в одной из квартир на улице Металлургов Тагилстроевского района. Задержанный вёл себя как матёрый рецидивист, не подавая абсолютно никакого вида, что переживает за то, что лишил жизни человека. Есть основания утверждать, что безнаказанным эта трагедия не останется, прокомментировал TagilCity.ru ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.