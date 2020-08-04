Подозреваемому в убийстве «розочкой» в Нижнем Тагиле грозит до 15 лет тюрьмы

Posted 4 августа 2020, 08:50
Published 4 августа 2020, 08:50
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, 2 августа около 04.00 у одного из подъездов дома на улице Гвардейская произошел конфликт между двумя местными жителями, в процессе которого, один из них, мужчина 1968 года рождения, при помощи голышка разбитой бутылки, называемой «розочкой», причинил оппоненту повреждение в виде колотой раны шеи.
Пострадавший мужчина 1990 года рождения скончался на месте.
Согласно предварительной информации следствия, ранее мужчины не были знакомы. Конфликт произошел по причине возникшей личной неприязни.
На данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося, а также сбор и закрепление доказательной базы. Кроме того, проводится допрос свидетелей и назначены экспертизы.
Совершив свой гнусный поступок, «храбрец» с места преступления трусливо скрылся. Долго оставаться на свободе ему не пришлось: вскоре сыщики уголовного розыска задержали его по месту жительства в одной из квартир на улице Металлургов Тагилстроевского района. Задержанный вёл себя как матёрый рецидивист, не подавая абсолютно никакого вида, что переживает за то, что лишил жизни человека. Есть основания утверждать, что безнаказанным эта трагедия не останется, прокомментировал TagilCity.ru ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Задержанный мужчина заключен под стражу на два месяца.