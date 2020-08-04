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Posted 4 августа 2020, 15:28

Published 4 августа 2020, 15:28

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле полиция попросила убрать палатку, где собирают подписи о выборах мэра

4 августа 2020, 15:28
В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге полицейские попросили убрать палатки, которые установлены для сбора подписей за возврат прямых выборов мэров, сообщается в группе «Нижний Тагил LIVE» во «ВКонтакте».

Полиция и Министерство общественной безопасности запретило работу палаток. Правоохранители попросили убрать их в одно и то же время как в Нижнем Тагиле, так и в столице Урала. Полицейские объяснили свое требование тем, что данное мероприятие является несогласованным. Активисты не согласны с таким решением.

Напомним, палатки для сбора подписей за возвращение прямых выборов мэра появились 27 июля в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле за первый день удалось собрать 150 подписей. Активисты планировали продолжать работу до 10 сентября.

#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Мэр#Подписи#Екатеринбург
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