В Нижнем Тагиле полиция попросила убрать палатку, где собирают подписи о выборах мэра

Posted 4 августа 2020, 15:28
Published 4 августа 2020, 15:28
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Полиция и Министерство общественной безопасности запретило работу палаток. Правоохранители попросили убрать их в одно и то же время как в Нижнем Тагиле, так и в столице Урала. Полицейские объяснили свое требование тем, что данное мероприятие является несогласованным. Активисты не согласны с таким решением.
Напомним, палатки для сбора подписей за возвращение прямых выборов мэра появились 27 июля в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле за первый день удалось собрать 150 подписей. Активисты планировали продолжать работу до 10 сентября.