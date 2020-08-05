Двум уральцам грозит до шести лет тюрьмы за использование пиратского софта

Posted 5 августа 2020, 13:17
Published 5 августа 2020, 13:17
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
По словам собеседника издания, причиной стало использование программы «1C» для бухгалтерского учета без лицензии.
Теперь в отношении мужчин заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских прав). По данной статье предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.
По словам адвоката Дмитрия Загайнова — это распространенная ситуация, когда сотрудниками полиции выносится представление о проверке ПО на предмет контрафакта. На устранение нелегального ПО дается пять дней. Если этого не происходит, то полиция может сама проверить компьютеры и при выявлении нарушений руководителя могут привлечь к уголовной ответственности. Однако реальных сроков на практике не так много, потому руководители могут договориться с работодателем о компенсации или смягчении ответственности. Как правило, компании идут на встречу.
В феврале этого года в поселке Арти произошел подобный случай, когда директора одного из предприятий обвинили в незаконном использовании программы «1С-Софт» в течение трех месяцев. Общая сумма ущерба компании составила более 2,4 миллионов рублей.