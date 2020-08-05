Двум уральцам грозит до шести лет тюрьмы за использование пиратского софта

По словам адвоката Дмитрия Загайнова — это распространенная ситуация, когда сотрудниками полиции выносится представление о проверке ПО на предмет контрафакта. На устранение нелегального ПО дается пять дней. Если этого не происходит, то полиция может сама проверить компьютеры и при выявлении нарушений руководителя могут привлечь к уголовной ответственности. Однако реальных сроков на практике не так много, потому руководители могут договориться с работодателем о компенсации или смягчении ответственности. Как правило, компании идут на встречу.