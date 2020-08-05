Эксперт прокомментировал разрешение на вырубку леса на Байкале для новых дорог

Posted 5 августа 2020, 03:08
Published 5 августа 2020, 03:08
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
По ее словам, глава государства в рамках защиты экологии Байкала дал поручение ОАО «РЖД», а также научным и экологическим организациям подготовить проекты с рядом мер, которые направлены на защиту окружающей среды региона.
Удеревская отметила, что в Иркутской области речь идет о вырубке небольшого количества деревьев.
Это небольшое количество по сравнению с тем, сколько у нас сгорает, и сколько уничтожено вредными насекомыми, сказала Удеревская.
Она добавила, что реконструкция магистралей является жизненно необходимой.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон, способствующий ускорению строительства железных дорог, в том числе и БАМ. В законе говорится, что возле озера Байкал также может быть возможна вырубка.